Fernanda Lima surge de cabelo curtíssimo em foto com os filhos

Fernanda Lima surgiu com o cabelo curtíssimo em um clique raro com os três filhos, nesta segunda-feira (12). Na publicação, a apresentadora homenageou o trio no Dia das Crianças.

"Um viva à pureza das crianças! Que eles consigam construir um mundo mais justo e mais amoroso", escreveu ela.

Além dos comentários elogiando os filhos da apresentadora. Os seguidores ficaram incrédulos com o novo visual de Fernanda Lima. . "A foto é linda, mas e este cabelo?", questionou um internauta. "Cortou o cabelo", perguntou outra.