O SBT vem fazendo reduções de salário desde o início da pandemia e agora, segundo a coluna Zapping, de Cristina Padiglione, do F5, a ordem é dispensar quem não estiver trabalhando devido à Covid-19.

As únicas exceções serão apresentadores do alto escalão, como Raul Gil, Carlos Nascimento e o próprio Silvio Santos. Maisa Silva é outro caso, já que decidiu por conta própria encerrar o seu contrato com a emissora.