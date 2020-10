Marcella Rica e Vitória Strada aparecem em foto sexy: 'cheiro de amor'

Marcella Rica se declarou a Vitória Strada no aniversário de 24 anos da namorada, nesta segunda-feira (12). O casal apareceu em uma foto sexy durante a comemoração, e, na legenda, Marcela fez uma declaração e tanto à atriz:

"24 anos dessa libriana incrível, meu presentinho @vitoriastrada_

Mais um ano comemorando a vida ao seu lado, meu amor. Toda sorte de bençãos! Que a nossa semana seja doce, dos seus 24 aos meus 29 de uma existência que ficou tão mais linda desde que você chegou. Culpa desse cheiro de amor com arco-íris que acorda no seu cangote e me faz querer morar.

E da luz desse seu sorriso que me faz covinhas pra vida toda. Que a gente siga assim, porque a vida toda é pouco pro tempo que eu gostaria de passar com você.

Te amo. Feliz ano novo.", escreveu.

Vitória respondeu: "A vida é tão linda com você meu amor! Obrigada por tanto, te amo.".

Vitória Stada e Marcella Rica assumiram o namoro em dezembro de 2019, quando já estavam juntas há 8 meses. No dia 29 de agosto, as duas participaram da campanha da Vogue do Dia da Visibilidade Lésbica. Confira: