Além de prisão decretada, Gusttavo Lima tem passaporte e porte de arma suspensos

Gusttavo Lima teve decretada a suspensão de seu passaporte e porte de arma, na decisão da juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, que determinou ainda a prisão do cantor sertanejo.

As medidas ocorrem no âmbito da Operação Integration, mesma que levou Deolane Bezerra à prisão e que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores e casas de aposta online, as "bets".

Lima foi citado como envolvido com um casal de investigados e é apontado como sócio da Vai de Bet, tendo comprado 25% da empresa em julho.

A viagem do sertanejo com o casal de foragidos José André da Rocha Neto e Aisla Sabrina, dono e co-ceo da Vai de Bet, foi crucial para determinar sua prisão. Os dois fizeram uma viagem a Grécia com Gusttavo e a mulher Andressa Suita no jatinho do sertanejo, rumo a Mykonos, onde o cantor comemorou seus 35 anos com muita ostentação em um super iate avaliado em quase R$ 1 bilhão. Na volta, o casal permaneceu na Europa, enquanto o cantor retornou ao Brasil com Suita.