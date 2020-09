Vitória Strada fala sobre sexualidade e casamento com Marcella Rica

A atriz Vitória Strada afirmou que pretende se casar com a namorada, Marcella Rica. A declaração foi feita durante uma live com os seguidores no Instagram. No bate-papo, ela falou sobre carreira, sexualidade, entre outros assuntos.

Um fã ainda quis saber se a atriz se considera lésbica ou bissexual: "Me considero bi. Porque tudo o que eu vivi antes de conhecer a Ma foi verdadeiro, foi real, foi de verdade. Foi intenso também. Então, me considero bi", respondeu a intérprete de Kyra de 'Salve-se quem puder'.

Ela também contou sobre a ligação com a mãe ao contar sobre sua sexualidade: "O que posso contar da minha experiência é que sempre me dei muito bem com a minha mãe. Ela sempre foi minha grande amiga. Então, acho que, quando é tudo contado e explicado com amor, fica muito mais fácil", disse.