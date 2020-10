Após fim do casamento, Gusttavo Lima desabafa: 'eu não estava feliz'

O cantor Gusttavo Lima desabafou no Instagram, na noite desta terça-feira (13), sobre o término do casamento com a modelo Andressa Suita.

Em um vídeo com mais de um minuto, ele reafirma a admiração, respeito e carinho pela modelo, no entanto, diz que não estava feliz com a relação.

Gusttavo Lima se pronunciou pic.twitter.com/mNqesNuzby — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) October 14, 2020

O casal anunciou o fim do casamento nesta sexta-feira (09), após 5 anos juntos. Gusttavo Lima e Andressa Suita têm dois filhos, o Gabriel e Samuel.