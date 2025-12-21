Show de MC Daniel no réveillon de Noronha é cancelado após polêmica com ex
Por Portal Do Holanda
21/12/2025 15h59 — em
Famosos & TV
MC Daniel teve um show cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após a polêmica com a ex-namorada e mãe de seu filho, Lorena Maria. A decisão foi comunicada pela Administração da Ilha nas redes sociais neste sábado (21).
O funkeiro tem sido alvo de críticas após a ex-namorada, Lorena Maria, afirmar publicamente que foi traída durante a gravidez, dentre outras acusações. Diante do caso, moradores e turistas começaram a comentar no perfil do evento pedindo o cancelamento da apresentação.
Em nota, a Administração da Ilha afirmou que a medida foi tomada em meio a "repercussões recentes" por entender que a situação contraria princípios de responsabilidade social em um evento que celebra diversidade, convivência harmoniosa e renovação. MC Daniel deveria se apresentar no dia 31 de dezembro, no Porto de Santo Antônio.
O cantor ainda não se manifestou sobre o cancelamento.
