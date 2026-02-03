Após decisão do STJ, Oruam pode voltar à prisão a qualquer momento





O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, pode voltar à prisão após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte negou o habeas corpus apresentado pela defesa do cantor e derrubou a liminar que o mantinha em liberdade provisória desde 2025. Com o novo entendimento, a ordem de prisão preventiva volta a ter efeito, e ele pode ser detido a qualquer momento.

A decisão foi proferida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, relator do caso na Quinta Turma do STJ. Ao analisar o mérito do recurso, o magistrado manteve o entendimento de que seguem válidos os fundamentos que justificaram a prisão preventiva. O processo ao qual o artista responde é classificado como tentativa de homicídio qualificado, conforme registros judiciais.

Documentos oficiais indicam que os ofícios comunicando a decisão já foram encaminhados à 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Justiça do estado. Com isso, as instâncias locais ficam autorizadas a dar cumprimento à medida, incluindo a eventual expedição de novo mandado de prisão.

Oruam havia sido preso em julho de 2025 e conseguiu deixar a cadeia em setembro, após concessão de liminar. Desde então, cumpria medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e ограничения de circulação. A publicação oficial da decisão do STJ está prevista para os próximos dias, mas os advogados já foram formalmente comunicados sobre o resultado do julgamento.