Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, vai ser pai: ‘maior acontecimento da minha vida'

O cantor Bruno Cardoso, 40 anos, do Sorriso Maroto, esbanjou alegria ao anunciar que vai ser pai. Ele e a esposa, Isabella Bruno, esperam um filho. "Pensem num Natal surreal de tão maravilhoso. Não sei se vocês estão vindo do meu stories pra cá, ou se vão lá ver o recado que deixei. Estou aqui pra compartilhar o maior acontecimento da minha vida e o da Bella. A tão sonhada gravidez", escreveu ele. "Achamos que era a hora há algum tempo, nos programamos e quando vimos estávamos em meio a esse mundo pandêmico. Dai, novamente declinamos a decisão de tentar, num período acreditamos que era possível e aceleramos, depois desaceleramos novamente… Esse desejo sofreu inúmeras idas e vindas, uma montanha russa de emoções por conta de tudo o que vivemos. Mas como a nossa fé sempre se manteve forte, acreditamos nela e encaramos os nossos medos e finalmente conseguimos.", continuou. "Por isso estou vindo aqui compartilhar essa notícia a vocês. Se eu estou aqui hoje, muito devo a oração e a energia de vocês no momento mais sensível da minha vida. O nosso bebê que vai rechear a nossa família de alegria vem no momento certo. Momento que eu e a Bella, e todos nós estamos nos reerguendo, nos reconstruindo, evoluindo pra melhor individualmente e também como comunidade. Virá pra construir um mundo ainda melhor, assim acreditamos", finalizou Bruno

