Éder Militão e namorada Karoline Lima anunciam primeiro filho: 'estamos grávidos!'

O jogador da seleção brasileira Éder Militão e a influencer Karoline Lima estão esperando o primeiro filho. O casal anunciou a novidade nesta sexta-feira, 24, véspera de Natal. “E já que natal é sinônimo de nascimento, de família, queremos contar que começamos a construir a nossa. Sim, gente…Estamos grávidos! Esse neném é a realização do nosso sonho (depois contamos tudo), estamos muito felizes! É difícil enganar vocês, hein? Hahaha se preparem pra serem titios. E ai, é menino ou menina?”, escreveu o casal. Os dois assumiram o namoro em julho deste ano. Em novembro, a influenciadora se revoltou ao ser alvo de um comentário que considerou machista e racista do jornalista Milton Neves.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.