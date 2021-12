Vídeo mostra Fernando com mulher em balada; flagra de traição fez Maiara terminar namoro

O vídeo que mostra a Fernando Zor dançando durante uma balada com uma mulher, com quem teria traído a namorada Maiara, foi publicado nesta sexta-feira, 24, pela colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. Soltinho na balada, Fernando Zor convidou moça para dançar coladinho pic.twitter.com/MBWpcZSMPE — Video EM OFF (@VideoEMOFF) December 24, 2021 Afirmando que ganhou de presente um “par de chifres” na véspera de Natal, Maiara confirmou o fim do namoro. Segundo Fábia, quem esteve na casa noturna afirma que ele deixou o local acompanhado da moça. Depois da noitada, o sertanejo seguiu a mulher no Instagram, ainda durante a madrugada. Alguns prints foram parar nas mãos de Maiara, que desabafou à coluna de Fábia Oliveira: “Fernando me traiu depois de tudo o que eu passei esse ano, Fábia”, disse. Maiara, que viveu um relacionamento iô-iô com o sertanejo, afirma que vê a situação como um livramento: “Amém”, disse ela, tendo em mente que começará o ano livre para encontrar alguém que a mereça.

