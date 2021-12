Noivos, ex-BBBs Paula Amorim e Breno anunciam gravidez: 'Presentinho mais que especial'

O casal de ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões, surpreenderam os fãs, ao anunciar neste sábado (25), que esperam o primeiro filho. O doisestão noivos desde junho, mas já vivem junto há quase 4 anos. A notícia foi dada por Paula em seu perfil no Instagram. A ex-BBB também aproveitou para compartilhar as primeiras fotos da barriguinha de gestante: “Primeiro natal em família e com um presentinho mais que especial. Nossa família está crescendo! Nosso novo amor chegou de surpresa no ano mais intenso da minha vida pra dar sentido a tudo que a gente viveu nesses 3 anos e meio. É impossível descrever o que senti quando descobri que você estava aqui, foi uma mistura de tudo de melhor que existia em mim multiplicado por mil’, escreveu. Entre as imagens compartilhadas, Breno aparece segurando bichinhos de pelúcia, feliz da vida com a novidade. E Paula fez questão de rasgar elogios ao companheiro: “E nesse dia de Natal, de renovação, amor, esperança e união, escolhemos vir aqui compartilhar com vocês a notícia mais linda que recebemos na vida: agora somos mamãe e papai! @BrenoSimoes você já era o papai mais lindo antes mesmo de ser e é a única pessoa no mundo com quem eu gostaria estar vivendo esse momento. Te amo ❤️”, publicou. Uma das primeiras a parabenizar o casal foi a ex-BBB, Elana Valenária, que também participou do reality “No Limite”, vencido por Paula. Em um dos comentários, ela conta que as duas chegaram a conversar sobre o sonho de Paula durante o programa: “TÃO FELIZ POR VOCÊS, o tanto que a gente conversou sobre isso embaixo de uma barraca, deitada no chão e agora é real”, comemorou.

