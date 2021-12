Pelé posa com esposa em publicação de Natal dois dias após receber alta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelé deixou o hospital há dois dias e fez questão de mostrar a todos, neste sábado (25), que está bem. Em publicações nas redes sociais, o ex-jogador posou ao lado de sua mulher, Márcia Aoki, e desejou um feliz Natal a todos os seus seguidores. "Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos", escreveu Pelé. Aos 81 anos, Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo, desde o dia 8 deste mês para tratamento de um câncer no cólon, descoberto em setembro. Foi a segunda vez que Pelé permaneceu por vários dias no Albert Einstein em razão desse problema. Ele já havia ficado internado de 31 de agosto a 30 de setembro. Na ocasião, deu entrada para a realização de exames e passou por cirurgia para retirar o tumor. Na primeira internação, Pelé foi levado algumas vezes para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória. Dessa vez, o hospital divulgou apenas os boletins médicos sobre a internação e a alta, sem mais detalhes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.