Família de Maurílio publica foto que ele usaria no Natal; sertanejo está em estado grave

A família do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, publicou nas redes sociais uma foto que o cantor postaria neste sábado de Natal (25). Ele está internado, em um hospital de Goiás, em estado grave na UTI após ser diagnosticado com tromboembolia pulmonar. "Tiraram essa foto do Maurílio recentemente e ele havia comentado que usaria a mesma (sic) para postar na noite de hoje. Nós como família, estamos aqui honrando isso e aproveitando para deixar esse post como um espaço para desejar boas energias e uma excelente recuperação, pra ele ler quando acordar! Um Feliz Natal a todos, que Jesus abençoe a vida de vocês, assim como Ele está abençoando o Maurílio todos os dias!", escreveram na legenda da publicação. Segundo o boletim, divulgado pela equipe médica responsável pelo atendimento ao sertanejo, "a parte hemodinâmica e respiratória seguem evoluindo bem, a função renal apresenta sinais de melhora".

