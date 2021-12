Pivô de separação de Maiara e Fernando revela que sertanejo afirmou estar solteiro

A massoterapeuta Francieli Padilha, suposto pivô da separação de Fernando Zor e Maiara, usou as redes sociais, neste sábado (25) para rebater as críticas que vem sofrendo após vazar um vídeo em que ela aparece dançado com ele em um bar da cidade de Guarapuava, no Paraná, depois do show do cantor. Ela revelou que Fernando contou que estava solteiro.

“O FERNANDO FALOU QUE ESTAVA SOLTEIRO!!” Ele da em cima. Ele chama a menina pro camarote. Ele estava bem “soltinho”. Mas a louca e fora de si é a Maiara, né?



FERNANDO VAI TOMAR NO CU pic.twitter.com/0ttuh0xBrg — érica MAIARA EU TE AMO (@OxenteVenha) December 25, 2021

"O povo está descendo a lenha em mim e eu quero falar que deveriam estar falando isso para o Fernando, e não para mim. Eu não sei o que parece no Instagram, mas sou mãe solteira, tenho dois filhos, ajudo a cuidar da minha mãe que tem câncer, eu trabalho, estudo, me esforço um monte", afirmou. "Eu sou solteira, cuido da minha vida, não tenho tempo de cuidar da vida dos outros."

"Ele falou que estava solteiro. Eu dancei com ele porque ele me chamou. Não fui eu que fui pedi. E vocês deveriam estar descendo a lenha nele. Eu sou solteira, eu cuido da minha vida. Eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros. A minha vida é tão corrida que eu digo para meus clientes que gostaria que o dia tivesse mais horas porque não dou conta do dia todo", avisou.