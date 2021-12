Luísa Mell detona Fernando por dizer que Maiara está ‘fora de si’ após traição

Fernando Zor está sendo massacrado nas redes sociais desde a noite de ontem quando Maiara afirmou ter sido traída em plena véspera de Natal. Até Luísa Mell criticou o artista. A polêmica cresceu depois que o cantor afirmou ao colunista Leo Dias que a cantora está “fora de si” e chegou a insinuar que a ex precisa de tratamento psicológico. Luísa soltou o verbo no post de Leo Dias: “Tática machista clássica: faça ela de louca. Minta até o fim. Até ela duvidar do que viu, sentiu…”, disparou. No Twitter, “Fernando Vai Tomar no C*” está entre os assuntos mais comentados. Logo após a entrevista, vazou uma foto em que Fernando aparece com a mulher apontada como pivô de separação. A mulher aparece mostrando o seio e o sertanejo com a língua de fora.

