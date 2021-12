Veja print de suposta conversa de Fernando com mulher da foto: ‘vou causar separação'

O Natal está bem agitado para Fernando e Maiara. Depois da sertaneja acusar o cantor de dar a ela “um par de chifres” como presente de Natal, e ele negar veementemente que tenha traído, foi divulgado um print da suposta conversa com a mulher que aparece na foto exibindo os seios. Na conversa divulgada por Leo Dias, do Metrópoles, supostamente Fernando pergunta “Oi Bonita, qual é a boa”. Ela responde “Ver se causo mais separação kkkk”. Segundo Leo Dias, a conversa aconteceu após o colunista publicar que Maiara terminou o namoro após a suposta traição. A pessoa apontada como Fernando pergunta a que ela se referiu, e ela responde: “Não viu na coluna do Leo Dias?”. De acordo com fontes próximas a Maiara, a foto em que Fernando aparece bem à vontade com língua para fora enquanto a mulher puxa o decote para exibir os seios foi o estopim para o fim do namoro. Há ainda um vídeo em que ele aparece dançando na balada, supostamente com essa mesma mulher. Fernando nega veementemente que tenha traído a namorada e afirma que ela está “fora de si” e pegou “pilha dos haters”. Ele garante que não “nega foto com ninguém” e que deixou a festa assim que começou a encher de gente.

