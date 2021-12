Fernando é flagrado traindo Maiara em meio a luto por Marília Mendonça

Mais uma vez Maiara e Fernando terminaram o namoro mais uma vez. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a cantora deu um basta após ter sido traída pelo sertanejo, da dupla com Sorocaba. Fontes próximas à gêmea de Maraísa afirmaram que Fernando foi visto dançando com uma moça em um show, e comentários de possíveis testemunhas em publicações na internet teriam reforçado que ele fez além de dançar com a mulher. Amigos de Maiara afirmam que ela está “sem chão” e lamentou muito passar por isso enquanto está em luto pela morte da amiga, Marília Mendonça. . “Que presente de Natal”, teria ironizado Maiara. “Tô cansada”, teria confessado ela a amigos próximos.

Veja também Maiara e Fernando Zor reatam namoro e são flagrados aos beijos

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.