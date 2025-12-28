   Compartilhe este texto
Atriz Brigitte Bardot morre aos 91 anos na França

Portal Do Holanda

28/12/2025
Famosos & TV


Atriz em cena no faroeste

A atriz e ativista francesa Brigitte Bardot morreu neste domingo (28), aos 91 anos, em sua casa na França. A informação foi confirmada pela Fundação Brigitte Bardot, que não divulgou a causa da morte.

Nascida em Paris em 1934, Bardot tornou-se um dos maiores ícones do cinema europeu nas décadas de 1950 e 1960, especialmente após o sucesso do filme E Deus Criou a Mulher, que a consagrou como símbolo da liberdade feminina e da sensualidade no pós-guerra.

Sua passagem pelo Brasil, em especial por Búzios, ajudou a transformar a vila de pescadores em destino turístico internacional. Aos 39 anos, abandonou a carreira artística para se dedicar integralmente à defesa dos animais, criando a Fundação Brigitte Bardot, que se tornou referência mundial na luta contra maus-tratos.

Ao longo da vida, também se envolveu em polêmicas por declarações políticas controversas. Bardot deixa um legado duplo: como estrela que revolucionou o cinema francês e como ativista que inspirou gerações na causa animal.

