Goleiro sofre lesão cerebral após choque em partida do Espanhol

O nosso goleiro, David Soria, sofreu uma lesão cerebral traumática durante o jogo com o Mallorca, que o fez perder a consciência durante vários minutos. Após o choque, o jogador foi imediatamente atendido pela equipe médica do clube e transferido para o Hospital Universitário Getafe, onde permanecerá pelas próximas 24 horas em observação. David Soria está consciente e fora de perigo e sua evolução é favorável. O clube agradece as mensagens de apoio que tem recebido nas últimas horas.

Para azar do reserva, o Mallorca virou o jogo nos acréscimos e venceu o duelo por 2 a 1. Vedat Muriqi e Pablo Maffeo balançaram as redes para os visitantes.

Soria caiu de cara no gramado e ficou inconsciente, gerando preocupação e acionando o atendimento médico ainda no campo.

O jogador se chocou com Cyle Larin, atacante adversário, ao deixar o gol para cortar um lançamento. O fato ocorreu já na casa dos 28 minutos do segundo tempo, quando o Getafe vencia por 1 a 0.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro David Soria, do Getafe, sofreu uma lesão cerebral durante a derrota de sua equipe para o Mallorca, em jogo do Campeonato Espanhol ocorrido neste domingo (26).

Your browser does not support the video tag.

