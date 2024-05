André faz três e deixa Romário eufórico em vitória do América-RJ

BRAGANÇA PAULISTA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante André brilhou para garantir a segunda vitória do América-RJ na Série A2 do Campeonato Carioca - 3 a 0 sobre a Cabofriense, neste domingo (26), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).

André fez os três gols da partida e empolgou o presidente do clube, Romário, que assistiu ao jogo no estádio. O atacante com passagens por Santos e Sport marcou aos 13 e aos 17 minutos do primeiro tempo, de cabeça e em chute colocado da entrada da área, respectivamente; o atacante completou o hat-trick aos 33 do segundo tempo, completando um cruzamento com chute de primeira.

Com os três gols, André assumiu a artilharia isolada da A2 do Carioca. Ele já havia marcado uma vez na estreia do América-RJ - vitória por 2 a 0 sobre o Petrópolis.

O América-RJ lidera a Série A2 do Campeonato Carioca. O clube alvirrubro é o único com campanha 100%, somando seis pontos, dois a mais que Maricá e Duque de Caxias.

O Artsul é o próximo adversário do América-RJ. As equipes se enfrentam pela terceira rodada no próximo domingo (2), às 14h30, no Estádio Giulite Coutinho.