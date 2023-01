Motorista e mais: veja as 74 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta terça

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 74 vagas de emprego para esta terça-feira (24). Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Possuir CNH categoria “D”, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Possuir curso de informática, possuir CNH categoria “B”, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Licenciatura em Língua Inglesa;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em aulas em sala de aula, ser fluente na língua inglesa, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



02 VAGAS: ASSISTENTE CONTÁBIL JR

Escolaridade: Ensino superior cursando Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conciliações contábeis, vivência em atividades SUFRAMA e SEFAZ, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: DESENHISTA TÉCNICO

Escolaridade: Ensino superior cursando Engenharia de Telecomunicações ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio em ferramentas como Autocad, Google Earth, ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



03 VAGAS: AUXILIAR LOGÍSTICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência como auxiliar de estoque, auxiliar de almoxarifado ou auxiliar de depósito, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



03 VAGAS: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área comercial, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de logística, ter experiência em Excel avançado, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: CARREGADOR DE ARMAZÉM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: BORRACHEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manutenção de pneus de caminhões Scania e Caterpillar, conhecimento em manutenção preventiva e corretiva, ter disponibilidade para viagens, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.