Babá e mais: Confira as 165 vagas de emprego do Sine Manaus para esta quarta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 165 vagas de emprego nesta quarta-feira (19), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 76



1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Pacote office e experiência em departamento Pessoal e Recursos humanos;

Atividades – auxiliar no total funcionamento de todas as rotinas administrativas da empresa.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; controlar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento, oferecendo para degustação ou distribuindo amostras; informar sobre as qualidades e vantagens da aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; abastecer pontos de venda, gôndolas e balcões e atender clientes em lojas e mercados; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição de mercadorias; definir locais estratégicos para expor os produtos.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercado;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos, promoções, entre outros; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em peças de motocicletas e residir na zona Oeste de Manaus;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservando o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar produtos; realizar expedição de materiais e produtos, examinando e providenciando despachos; auxiliar no processo de logística.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar ambientes internos e externos, banheiros e outros ambientes de higiene pessoal, executando limpeza úmida e seca; executar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – identificar as instalações hidrossanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar as instalações hidrossanitárias e de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, e de bombas do sistema hidrossanitárias e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios; realizar outras atribuições inerentes à função; desejável ter conhecimento em elétrica, hidráulica e alvenaria.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com venda de peças de automóveis;

Atividades – planejar atividades de vendas especializadas e de demonstração de produtos; realizar visitas a clientes, apresentar e demonstrar seus produtos, esclarecer dúvidas e acompanhar o pós-venda; contatar áreas internas da empresa, sugerir políticas de vendas e promoção de produtos, e participar de eventos.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar ambientes internos e externos, banheiros e outros ambientes de higiene pessoal, executando limpeza úmida e seca; executar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador Multifuncional – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, ajustar e operar máquinas de produção; garantir a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados; manter a limpeza das máquinas e a organização do setor.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas - Atendente de Loja de Conveniência

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Caixa ou Atendimento ao Cliente;

Atividades – realizar atendimento aos clientes, prestando informações e apresentando opções de compras, para esclarecimentos de dúvidas, reclamações e contratação de serviços da loja (cartões, conserto de roupas, seguros, entre outros).

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina de extrusora balão; disponibilidade de horário; residir no Distrito Industrial I ou proximidades;

Atividades – realizar interfaces de turnos de trabalho; programar atividades de produção; monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; controlar parâmetros do processo produtivo, operar suas etapas e movimentar materiais e insumos; transformar polímeros em produtos intermediários ou finais e realizar manutenção de primeiro nível; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Centro, Educandos, Japiim, Crespo ou São Lázaro (zona Sul de Manaus);

Atividades – realizar atendimento ao cliente; responsável por fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Conservação Patrimonial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, espanando, varrendo, lavando móveis, utensílios e instalações; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar banheiros e abastecer os produtos de higiene; realizar limpeza diária de corredores, escadas, vidros, janelas, portas, entre outros; recolher o lixo diariamente e trocar as embalagens; informar a administração sobre qualquer irregularidade observada no edifício; desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica/eletrônica preventiva, corretiva e preditiva, nos equipamentos, máquinas e instalações da fábrica, de acordo com programação definida e orientação recebida, utilizando ferramentas apropriadas; requisitar peças necessárias à manutenção, para garantir o fluxo normal das atividades; analisar as necessidades, trocando e regulando fiação, conduítes, disjuntores, lâmpadas, fusíveis, cabos, entre outros; preencher formulário com informações sobre manutenção realizadas.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços externos; comercializar produtos e serviços de Internet, TV, Telefone Fixo e Móvel; elaboração de propostas e prospecção de novos clientes.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga



5 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Jorge Teixeira, São José (Grande Circular), Tarumã, Santa Etelvina, Nova Cidade ou Parque São Pedro; ter disponibilidade para trabalho braçal e produção de colchões e camas;

Atividades – auxiliar na produção de produtos de cama, mesa e banho.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e desossar peças, retalhando por tipo ou corte; avaliar a qualidade do produto e encaminhar para as câmaras frigoríficas; utilizar utensílios e equipamentos apropriados na execução das tarefas, entre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercado;

Atividades – responsável por auxiliar nas atividades do estabelecimento; realizar atendimento ao cliente; operar caixa, controlar e conferir produtos; organizar e limpar a loja.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motofretista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar cargas de pequeno volume e expediente em geral; realizar e receber pagamentos, entre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com faturamento; residir nos seguintes bairros: Japiim, Armando Mendes, Novo Aleixo, Jorge Teixeira, São José ou proximidades do Studio 5;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; administrar documentos variados, cumprindo todo os procedimentos necessários; preparar relatórios e planilhas; realizar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (tapiocas e sanduíches diversos).

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Requisitos obrigatórios – ter domínio de redes sociais e fotografia básica;

Atividades – realizar divulgação e atendimento via plataforma Ifood; produção de conteúdo.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; receber pedidos e prestar informações sobre produtos; separar, pesar, embalar, precificar e organizar os produtos nas prateleiras, agindo com cordialidade e presteza, visando a satisfação do cliente.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 31



1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com costura e conhecimentos básicos, como saber identificar quebra de ponto e troca de linhas;

Atividades – fabricação de produtos no setor de costura (produção de fitas de tecido refletivo); cortar, montar e embalar produtos; realizar demais atividades inerentes à função.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Almoxarife – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – receber e conferir os materiais adquiridos ou cedidos de acordo com o documento de compra ou equivalentes; receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque; registrar em sistema próprio as notas fiscais dos materiais recebidos.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis; realizar a arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências do contrato; executar demais tarefas relacionadas à função.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Logística

Escolaridade – ensino superior completo em logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar o processo de descarga, conferência, movimentação, armazenagem, controle de vencimento e acondicionamento no estoque; acompanhar trocas, devoluções, avarias, emissão de documentos fiscais e gestão de pessoas.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino técnico completo em nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o município de Itacoatiara (AM);

Atividades – implementar as práticas e os processos corretos em toda a organização; formular estratégias, melhorar o desempenho e garantir a conformidade dos serviços.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o município de Itacoatiara (AM);

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO e residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados, massas para fabricação de pães e bolos; controlar a qualidade dos alimentos.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Atendimento e residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – tirar dúvidas e atender solicitações de clientes, processar pagamentos, realizar ligações, verificar identificações e organizar documentos.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas, cortes normais e especiais.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar nos Serviços de Alimentação

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades da Avenida Ayrão;

Atividades – preparar alimentos; realizar limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 4



1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em administração, ciências contábeis ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência prévia em atividades administrativas e financeiras; conhecimento em Pacote office (Excel), sistema de gestão financeira e curso de Inglês intermediário;

Atividades – realizar atividades administrativas, como controle de documentos, elaboração de relatórios e suporte à gestão de processos; realizar controle de notas fiscais e faturas; dar suporte ao departamento de Recursos humanos em atividades como admissão, demissão e controle de ponto.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter formação técnica em Mecânica, Mecatrônica, elétrica ou áreas correlatas; conhecimento em operação de máquinas de extrusão e equipamentos auxiliares; disponibilidade para trabalhar em turnos, incluindo finais de semana e feriados; conhecimento em normas e regulamentações de segurança industrial;

Atividades – regular a extrusora conforme ficha técnica; solicitar ao técnico da qualidade testes para liberação da produção; operar a extrusora para produção conforme demanda da O.P; manter o local de trabalho limpo e organizado; utilizar os EPIs conforme definido para sua função.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Laboratório

Escolaridade – ensino técnico completo em Química;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de análise química e física de polímeros; familiaridade com equipamentos de laboratório, como medidor e índice de fluidez, teste de impacto, colorímetro, entre outros; habilidade em interpretar resultados de testes e elaborar relatórios técnicos; experiência prévia em laboratório de análise de polímeros; conhecimento em normas e regulamentações de segurança em laboratório, em Pacote office (Excel) e Inglês intermediário; disponibilidade para trabalhar em período integral;

Atividades – atuar na área de controle de qualidade, em rotina de laboratório químico e análise de controle de qualidade; controlar os documentos pertinentes ao laboratório.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista em Laboratório

Escolaridade – ensino técnico completo em Química;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de análise química e física de polímeros, familiaridade com equipamentos de laboratório, como medidor e índice de fluidez, teste de impacto, colorímetro, entre outros, habilidade em interpretar resultados de testes e elaborar relatórios técnicos. Experiência prévia em laboratório de análise de polímeros, conhecimento em normas e regulamentações de segurança em laboratório, conhecimento em Pacote Office, principalmente em Excel, Inglês Intermediário. Disponibilidade para trabalhar em período integral;

Atividades - atua na área de controle de qualidade, rotina de laboratório químico, análises de controle de qualidade, além de controlar os documentos pertinentes ao laboratório.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 54



1 vaga – Oficial de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar internos e externos, executando limpeza úmida e seca; limpar banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira e substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Bombeiro Civil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter registro (CBMMA) ativo e atualizado; conhecimento e domínio das NRs e NBRs relacionadas a combate a incêndio e emergência; cursos de NR-33, NR-35, NR-20 e Condutor de Ambulância atualizados; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e disponibilidade para atuar em regime de escala 12x8;

Atividades – atuar na brigada e simulados de emergência; inspecionar equipamentos de emergência e combate a incêndio; identificar e levantar os mapas de cenários de riscos da unidade; transporte de pessoas em emergência e urgência (incluindo hospitais em Manaus e arredores).

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e disponibilidade para atuar em regime de escala 12x8;

Atividades – dar suporte técnico às áreas da empresa, referente a segurança de todos os colaboradores, através de participação em reuniões, campanhas, auditorias, inspeções e ações de conscientização e melhorias, assegurando o cumprimento dos procedimentos de SSO; observar e cumprir procedimentos, diretrizes, especificações técnicas e orientações recebidas, garantindo a qualidade e confiabilidade dos trabalhos realizados e cumprimentos de prazos, de acordo com as políticas, normas e procedimentos de SSO; conhecer tecnicamente e operar equipamentos e instrumentos relacionados às atividades do Técnico de Segurança do Trabalho, como, medidores de faixas múltiplas, pressão sonora e stress térmico.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração, direito, ciências contábeis ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar em rotinas administrativas, como folha de pagamento, férias, admissão, demissão, benefícios e encargos.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com panificação;

Atividades – preparar sobremesas, seguindo receitas, normas e procedimentos pré-estabelecidos; fazer massas para confecção de pães e confeccionar bolos e salgados variados; produzir compotas e confeitar doces; realizar limpeza, manutenção e conservação do material e ambiente de trabalho.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Cobrador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar cobrança de tarifas em transportes coletivos e repassar trocos; prestar informações aos usuários e manter a ordem e limpeza do veículo.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para atuar em regime de escala 12x8;

Atividades – realizar serviço de limpeza e secagem em automóveis; realizar polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Orçamentista

Escolaridade – ensino técnico em orçamentista;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade, pacote office avançado, habilidade para desempenhar trabalhos e aptidão nos softwares: Revit, Autocad, Sketchup e MS Project;

Atividades – realizar levantamento técnico de campo em área elétrica, de montagens e refrigeração; elaborar orçamentos; fazer emissão de relatórios, laudos técnicos e leitura de projetos, entre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Registro Profissional do MTE ativo;

Atividades – elaboração e acompanhamento de programas de prevenção de acidentes; controle e atualização de documentação; realização de DDS e acompanhamento da operação, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações; analisar a peça a ser fabricada, consultando desenhos, modelos, especificações ou outras instruções.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento; preparar sementes; fazer repicagem e transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar com reparo e manuseio de equipamentos de ar condicionado, troca de peças e testes; realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e componentes.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Suporte de TI

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e conhecimentos na área de TI;

Atividades – auxiliar os usuários em problemas ou danos específicos, como problemas em impressoras e e-mails, invasões de sistema ou máquinas corrompidas.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Motor a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de Recursos humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando recursos humanos ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática ou Excel avançado;

Atividades – administrar pessoal e plano de cargos e salários; promover ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal; efetuar processo de recrutamento e seleção, gerar plano de benefícios e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; administrar relações de trabalho e coordenar sistemas de avaliação de desempenho; mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando recursos humanos ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática ou Excel avançado;

Atividades – realizar admissão e demissão de funcionários; auxiliar na administração de pessoal com folha de pagamento, rescisão e folha de ponto; preencher guias trabalhistas (Guia de Recolhimento do FGTS); alimentar o sistema de RH com todas as informações necessárias para gerar relatórios, gráficos e demais documentos; realizar liberação de pagamento e férias; realizar cálculo de horas extras e banco de horas; cuidar dos benefícios dos funcionários, como VR, VT e assistência médica; realizar atendimento e esclarecer dúvidas de funcionários.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – executar e supervisionar a instalação e manutenção de equipamentos, sistemas eletrônicos, de transmissão e recepção de sinais.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de operador de empilhadeira a gás atual (mínimo de 40 horas) expedido por órgão competente e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar as refeições das crianças, alimentá-las e trocar fraldas; manter o quarto limpo e arrumado, incluindo camas e lençóis; lavar e passar roupas; levar as crianças para passear e brincar.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de Mecânico em Refrigeração;

Atividades – montar, instalar e colocar em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 19/7/2023 ou encerramento da vaga.