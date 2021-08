'Festa dos 1,5 milhões de balões' virou tragédia gigante e entrou no Guiness

Na tarde do dia 23 de setembro de 1986, a cidade de Cleveland, em Ohio, Estados Unidos, organizou um evento com o objetivo de estabelecer um recorde mundial liberando cerca de 1,5 milhões de balões nos céus da cidade.

Mas uma tempestade que se aproximava mudou o enredo da história, transformando em tragédia o que era para ser uma grande festa. Após uma tempestade, os balões foram liberados antes do previsto e ao subir, colidiram com uma massa de ar frio e chuva, que trouxe as bexigas de volta ainda infladas.

O gás Hélio dos balões esfriou e os fez descer sobre a cidade causando acidentes de trânsito e até a interdição do aeroporto da cidade, rios e lagos ficaram coalhados com as bexigas, dificultando o trabalho da guarda costeira na busca de dois pescadores que se acidentaram e cujos corpos só foram encontrados afogados muito tempo depois por conta da quantidade de balões no lago. Os organizadores e a cidade perderam milhares de dólares em processos.

O evento, que era para ser beneficente, tornou-se um pesadelo em Cleveland.

Organizado por uma instituição de caridade, a United Way de Cleveland, foi batizado com o nome de “Ballonfest 86”, recebendo a adesão de empresas e da população, convidada a assistir à exibição de cores do que seria a quebra do recorde mundial de 1,2 milhão de balões, liberados no ano anterior (em 1985) no aniversário de 30 anos da Disneylândia, na Califórnia.

PROCESSOS

Além de condenações pagas às famílias dos pescadores afogados, a empresa foi processada também pela queda queda dos balões na fazenda de um homem chamado Louise Nowakowski, cujos cavalos se assustaram e na agitação, acabaram com ferimentos permanentes nos equinos, que eram fonte de renda no dono do rancho.

Nunca foram divulgados os valores pagos nas indenizações, mas os prejuízos foram contabilizados em quase toda a cudade. Até mesmo o Aeroporto Burke Lakefront fechou as pistas de pouso e decolagens devido a quantidade de balões na pista.

Nas ruas, foram registrados diversos acidentes de trânsito porque os motoristas tentavam escapar dos grupos de bexigas que desciam pelas vias em direção aos veículos. Nesse processo, acabavam perdendo o controle do carro e se chocando com outros veículos ou com estruturas imóveis.

Apesar dos resultados catastróficos, a brincadeira foi o Guinness-Book de Recordes Mundiais de 1988, classificada como o maior lançamento de balões de gás hélio do mundo, com 1.429.643 bexigas.