Cenário de vários filmes, 'Vale da Lua' parece outro mundo; veja fotos

Situado ao Sul da Jordânia, o Wadi Rum, também conhecido como o Vale da Lua, é um lugar que se parece com o de outro planeta. Por isso mesmo já foi cenário para inúmeros filmes como “Guerra nas Estrelas”, “Indiana Jones” e “Paixão no Deserto” “O Marciano”, entre outros.

Em vários sites sobre turismo, o destaque dos comentários sobre esse local é ser pouco parecido com a Terra e por isso, ideal para filmagens de alienígenas no deserto. Ninguém verá qualquer semelhança com o nosso Planeta, dizem os observadores.

O Vale da Lua é formado por imensas rochas de arenito e granito que dominam a paisagem de wadi — ou vale — na Jordânia.

Depoimentos de pessoas que já visitaram o local revelaram o sentimento de que estavam nos tempos pré-históricos da humanidade ou em outro planeta, completamente diverso da Terra.

Os guias turísticos recomendam aos visitantes procurar por desenhos antigos e outras marcas, bem como os restos dos templos há muito perdidos que outrora foram gravados no local.

Localizado a 40 milhas de Aqaba, cidade costeira do extremo sul da Jordânia, é de fácil acesso. E os resultados, segundo os guias, é sentir como tivesse viajado muito mais longe.

DESERTO VERMELHO

O acesso ao Vale da Lua pode ser pelo Porto de Aqaba, no Mar Vermelho é a base perfeita para explorar o vale que tem surpresas como os beduínos locais sempre à disposição para mostrar suas terras tradicionais, além de hábitos e costumes.

A paisagem é formada por penhascos, areia e o vermelho das rochas, explica a jornalista Suzana Ribeiro, do site “viajecomigo.com” no qual destaca a paisagem deslumbrante e única do Wadi Rum.

O local tornou-se alvo de turistas na Jordânia especialmente depois das aventuras escritas por T.E. Lawrence, apelidado de Lawrence das Arábias, na I Guerra Mundial, por conta das referências feitas pelo escritor ao vale na sua obra autobiográfica “Sete Pilares da Sabedoria”.

Em Wadi Rum também está o segundo pico mais alto do país, que é o Jabal Rum, alcançando 1.734 metros acima do nível do mar. Guias turísticos informam que em dias de céu claro, é possível do monte ver o Mar Vermelho.