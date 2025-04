Vitória elogia passagem de Deborah Secco pelo BBB

A atriz elogiou Deborah pela capacidade de não revelar nada para a amiga. "Ela não me passou nada com o olhar", disse. "Todo mundo que entra aqui tenta ser imparcial".

Assim que Deborah Secco deixou a casa, Daniele Hypolito perguntou para Vitória como ela se sentiu, uma vez que trabalhou diretamente com a atriz. As duas protagonizaram a novela "Salve-se Quem Puder" ao lado de Juliana Paiva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.