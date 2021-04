Vídeos: empresa de oxigênio White Martins explode e deixa feridos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado, após uma explosão na empresa de oxigênio White Martins, na filial localizada em Fortaleza, no Ceará.

Cenas de destruição após a explosão em unidade da White Martins, no bairro Carlito Pamplona. A empresa fornece oxigênio para hospitais de Fortaleza. O barulho da explosão foi ouvido a km de distância. pic.twitter.com/eul9gMPiQv — Rômulo Costa (@romulocosta) April 24, 2021

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital De acordo com o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF). Conforme a unidade de saúde, as vítimas têm 19, 43 e 45 anos, e estão estáveis, em avaliação clínica, realizando exames de imagem.

Explosão agora na white Martins pic.twitter.com/JXaBsW6jTF — FVBUSOLOGO (@fernand55384111) April 24, 2021

O governador do Ceará, Camilo Santana, se pronunciou sobre o acidente em suas redes sociais adiando o anúncio do novo decreto de isolamento social no Ceará: "Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", escreveu.

A White Martins confirmou a ocorrência e afirmou que equipes estão se deslocando para o local, e deverão prestar mais informações assim que possível.