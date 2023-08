Vídeo: Mulher aproveita calor intenso para fritar pastel na calçada de casa

Fabiane diz que não esperava toda a repercussão do vídeo nas redes sociais e explica que o pastel ficou pronto em pouco tempo por conta da massa ser fina e ter pouca carne no recheio.

No vídeo, é possível ver o óleo fervendo com o pastel em uma frigideira. Fabiane brinca: “Bem fresquinho aqui em Jangada, ein?”.

A ideia, segundo Fabiane, foi movimentar o grupo da família. Sua mãe, Valda Batista Amorim, é dona do maior pastel do Brasil, com 1,74 metros e mais de 15kg.

