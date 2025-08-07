Terras raras e as big techs entram na conversa entre Brasil e EUA, diz Alckmin





As terras raras e as big techs estão entre os temas que o Brasil pode discutir com os Estados Unidos, segundo afirmou nesta quinta-feira (7) o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. A abertura ao diálogo ocorre em meio à crise causada pelo aumento das tarifas de importação de produtos brasileiros pelos norte-americanos.

Alckmin disse que o encarregado de negócios da embaixada dos EUA, Gabriel Escobar, procurou o governo para tratar do assunto. O Brasil apresentou argumentos técnicos e propôs construir uma pauta comum para enfrentar barreiras não tarifárias, envolvendo data centers, minerais estratégicos e o setor de tecnologia.

"Se tem problema não tarifário, vamos sentar, conversar e resolver. Se tem uma pauta – data centers, big techs, minerais estratégicos – então construir uma pauta de conversa, de entendimento para superar esse problema. Nós não criamos [o problema], mas vamos trabalhar para resolver.", afirmou a jornalistas.

Alckmin acrescentou que o plano de apoio às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço já foi apresentado a Lula. A medida vai priorizar companhias com grande volume de exportações para o mercado norte-americano. "O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado, se não for amanhã, provavelmente na segunda ou na terça-feira", disse ele.