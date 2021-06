Serial killer Lázaro Barbosa volta a invadir chácara em Goiás

Com medo do assassino, os moradores deixaram o local, mas o caseiro retorna no fim da tarde todos os dias para checar a propriedade.

O serial killer Lázaro Barbosa voltou a invadir uma chácara na região de Cocalzinho, em Goiás, nesse sábado (26). Por sorte, a família que vive no local não estava no momento da invasão.

