   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Governo lança Selo da Pesca Artesanal para certificar origem e qualidade de produtos

Por Portal Do Holanda

29/12/2025 19h34 — em
Brasil


Foto: Pixabay/Ilustrativa

Em uma iniciativa voltada para a valorização e o reconhecimento dos produtores tradicionais, o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), instituiu oficialmente o Selo da Pesca Artesanal do Brasil – Identificação de Origem. A medida, formalizada pela Portaria Interministerial nº 14 em 23 de dezembro de 2025, busca criar uma identidade visual e jurídica para os produtos capturados por comunidades artesanais, garantindo que o consumidor final reconheça a procedência e a sustentabilidade do que está adquirindo.

Para obter a certificação, os pescadores e pescadoras devem cumprir requisitos burocráticos que asseguram a regularidade da atividade. É necessário estar inscrito no Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e possuir o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) atualizado, na categoria de Pescador Profissional Artesanal, com licença ativa emitida pelo MPA. Essa integração entre os ministérios visa unificar os bancos de dados e facilitar o acesso dos trabalhadores às políticas públicas de fomento e crédito.

O selo não se limita apenas ao indivíduo; associações e cooperativas também podem solicitar a identificação, desde que pelo menos metade dos membros de sua diretoria possuam RGP ativo. O objetivo central é fortalecer toda a cadeia produtiva, desde a captura até a comercialização e distribuição. Segundo Quêner Chaves, diretor do Departamento de Inclusão Produtiva do MPA, a chancela abre portas fundamentais tanto no mercado privado e de exportação quanto no setor de compras públicas, com ênfase no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Além do impacto econômico direto no aumento da renda das famílias, a iniciativa possui um viés de conservação ambiental. Ao certificar a origem, o programa contribui para a gestão e garantia dos estoques pesqueiros, combatendo a pesca predatória e valorizando métodos de captura que respeitam o ciclo natural das espécies. De acordo com os órgãos responsáveis, o selo atua como um selo de qualidade que transmite segurança ao consumidor, assegurando que o produto foi manipulado conforme padrões exigidos e respeita a cultura das comunidades tradicionais.

O secretário nacional da Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho, enfatiza que a criação do selo é o resultado de um amplo diálogo social estabelecido durante as Plenárias Regionais e o 1º Plano Nacional da Pesca Artesanal (PNPA). Integrado ao Programa Povos da Pesca Artesanal, o selo é celebrado como uma vitória histórica dos movimentos sociais da pesca. Com essa política, o governo espera não apenas impulsionar a economia local, mas também preservar o patrimônio cultural imaterial que a pesca artesanal representa para o litoral e as bacias hidrográficas do Brasil.

Bastidores da Política - Os intocáveis Bastidores da Política
Os intocáveis

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Rosinei Coutinho/STF

29/12/2025

PGR arquiva pedido de investigação contra Moraes e esposa em caso do banco Master

Foto: Agência Brasil

29/12/2025

Ministério da Fazenda desmente fake news sobre taxação de transferências e confirma isenção de IR

Foto: Antonio Augusto/STF

29/12/2025

Bolsonaro passa por segundo procedimento para tratar soluços persistentes

As vítimas Joyce e Raphael - Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Jovem é presa por matar namorado e amiga dele atropelados em São Paulo

Foto: Reprodução

29/12/2025

Mais de dez barraqueiros que espancaram turistas em Porto de Galinhas são identificados

Foto: Reprodução

29/12/2025

Praia do Arpoador ainda é ponto de orgias um ano após surubão

Foto: Divulgação Polícia Paraguaia

29/12/2025

Tornozeleira eletrônica de Silvinei Vasques é encontrada em rodoviária no Paraguai

29/12/2025

Chefe do CV Bozo é preso em praia do RJ; ele era alvo da megaoperação

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

29/12/2025

Última segunda do ano terá pancadas de chuva no Amazonas e vários estados do país

Lula - Foto: Marcelo Camargo EBC

29/12/2025

Pesquisa aponta que mais de 50% dos brasileiros desaprovam governo Lula

Bolsonaro - Foto: Fábio Pozzebon/Agência Brasil

29/12/2025

Bolsonaro passará hoje por novo procedimento para conter crises de soluço

Quem não sacar hoje perderá o benefício - Foto: Divulgação

29/12/2025

Prazo para sacar PIS/Pasep termina nesta segunda-feira

Foto: Reprodução

28/12/2025

Membro do CV tem vísceras arrancadas durante motim em presídio de SP

Foto: Reprodução

28/12/2025

Criminoso em 'saidinha' sequestra idoso e obriga a realizar saques em SP

Foto: Reprodução

28/12/2025

Motorista estranha corrida com crianças e denuncia exploração infantil

Foto: Reprodução

28/12/2025

Casal de turistas é agredido em Porto de Galinhas após cobrança por cadeira

Foto: Reprodução

28/12/2025

Lutador e esposa pulam do 2º andar de casa para escapar de incêndio em São Paulo

Foto: Reprodução

28/12/2025

Golpe do falso bilhete premiado: veja como se prevenir

Foto: Reprodução/CNN Brasil

28/12/2025

Ex-diretor da PRF preso no Paraguai está detido na Papudinha, em Brasília

Foto: Divulgação

28/12/2025

Serial killer foge de segurança máxima e está há 60 horas foragido no Tocantins

Foto: d

28/12/2025

Grupo faz bolão de R$ 300 mil para tentar a sorte na Mega da Virada

Foto: Divulgação

28/12/2025

O que dá para comprar com R$ 1 bilhão da Mega da Virada? Confira

Foto: Marcos Corrêa/PR

28/12/2025

Bolsonaro está estável e sem soluços neste domingo, segundo novo boletim

Foto: Reprodução/TV Globo

28/12/2025

Menino de 4 anos que caiu do 10º andar bateu em janela e corrimão; ele sobreviveu

28/12/2025

Tempestade vira barco e família fica 18 horas à deriva no Rio Paraná; vídeo

Foto: Divulgação

28/12/2025

Pai tenta salvar filho de afogamento e os dois morrem no Espírito Santo

Coleta também valerá para acusados de crimes graves - Foto: Freepik Ilustrativa

28/12/2025

Coleta de DNA passa a ser obrigatória a todos os presos; saiba mais

Foto: Marcelo Casal / Agência Brasil

28/12/2025

Saiba quais números mais saíram na história da Mega-Sena até hoje

Avião caiu no mar - Foto: Reprodução

28/12/2025

Piloto que morreu na queda de avião em Copacabana estava no 1° dia de trabalho


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!