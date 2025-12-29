   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ministério da Fazenda desmente fake news sobre taxação de transferências e confirma isenção de IR

Por Portal Do Holanda

29/12/2025
Brasil


Foto: Agência Brasil

O Ministério da Fazenda emitiu um comunicado oficial nesta segunda-feira (29) para desmentir uma série de notícias falsas que circulam em redes sociais, rádios e emissoras de televisão. As mensagens fraudulentas afirmavam, erroneamente, que o Governo Federal passaria a tributar transações financeiras superiores a R$ 5 mil.

Multas e alíquotas inexistentes
O governo esclareceu que são completamente falsas as alegações de que haveria uma tributação de 27,5% sobre operações como o Pix, ou a aplicação de uma multa de 150% para quem não declarasse movimentações acima de R$ 5 mil.

De acordo com a pasta, a própria Constituição Federal proíbe a tributação sobre movimentações financeiras, tornando qualquer cobrança desse tipo juridicamente impossível sem uma reforma constitucional.

A Receita Federal reforçou que a disseminação dessas informações visa apenas criar pânico financeiro e favorecer a atuação de criminosos. Em nota, o órgão alertou os cidadãos para que busquem informações apenas em canais oficiais e não compartilhem conteúdos alarmistas sem verificação.

Novas regras do Imposto de Renda

O Ministério aproveitou o esclarecimento para destacar as mudanças reais que entram em vigor no próximo ano, que seguem o caminho oposto das notícias falsas:
 * Isenção total: A partir de janeiro, contribuintes que ganham até R$ 5.000,00 estarão totalmente isentos de Imposto de Renda.
 * Descontos progressivos: Quem possui renda de até R$ 7.350,00 também será beneficiado com uma redução significativa no valor do tributo cobrado.

A Fazenda reafirma que a política atual foca na desoneração da renda do trabalhador e que não há qualquer plano para tributar o fluxo de transferências bancárias dos brasileiros.

 

