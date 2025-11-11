   Compartilhe este texto
Saiba como evitar problemas nas compras da Black Friday

O 11 de novembro (11.11), conhecido como Dia dos Solteiros, começou na China e se tornou um dos maiores eventos de compras do mundo, movimentando cerca de R$ 1 trilhão em 2023, segundo o Alibaba. A data, que virou uma prévia da Black Friday, traz promoções, cupons e cashback, mas também exige atenção para evitar golpes.

Órgãos de defesa do consumidor, como o Procon e o Serasa Experian, recomendam pesquisar preços em buscadores confiáveis (como Buscapé, Zoom e BondFaro), verificar se o site é seguro (“https://” e cadeado ao lado do link) e evitar links suspeitos ou lojas com nomes parecidos com marcas conhecidas.

Os especialistas orientam a desconfiar de ofertas milagrosas, usar cartões virtuais temporários e, se pagar por PIX, confirmar se o destinatário é a loja oficial.

Com o avanço da inteligência artificial, crescem também os golpes com deepfakes, que usam imagens e vozes falsas de famosos para enganar consumidores. Caso identifique fraudes, o cliente pode denunciar ao Procon, apresentando prints e provas das irregularidades.

