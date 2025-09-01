   Compartilhe este texto

Pai instala câmera espiã e flagra mãe agredindo filha de 2 anos em BH

Por Portal Do Holanda

01/09/2025
Brasil


Foto: Reprodução

Um pai instalou uma câmera espiã e flagrou a filha de 2 anos sendo agredida pela mãe, no bairro Lindéia, em Belo Horizonte. O caso aconteceu no domingo (31). 

De acordo com a polícia, o pai da vítima suspeitou que a criança estava sendo vítima de agressão em casa, e decidiu instalar a câmara. O homem também relatou que há cerca de 1 ano a criança sofreu uma fratura no fêmur, mas não há confirmação sobre como aconteceu o acidente. O pai chegou a procurar o Conselho Tutelar do Barreiro, mas não houve prosseguimento no caso por falta de provas. 

No domingo, o pai colocou uma câmera escondida em um dos cômodos da casa da família. A companheira, de 22 anos, aparece sufocando a menina contra um colchão, além de dar tapas e um chute nela. O pai ouviu o choro da filha e correu para o quarto. Ele acionou a polícia em seguida. 

A mãe, por sua vez, afirmou aos policiais que havia perdido o controle, pois se sentia sobrecarregada ao ter que cuidar dos filhos gêmeos, além da filha de 2 anos. Ela contou que era muito cobrada com afazeres domésticos, e não recebia ajuda do marido, pois ele alegava que sua única obrigação era levar dinheiro para casa.

A mulher também afirmou que precisou deixar o emprego, pois o marido não ajudava com os filhos. No dia em da agressão, ela afirmou que houve uma briga com o marido acerca das responsabilidades com a casa e com as crianças. Com isso, justificou a agressão com as situações que a deixaram sobrecarregada.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de BH.

