Na UTI, Bolsonaro afirma estar se recuperando sob "cuidados intensivos"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (14), que está se recuperando da cirurgia no intestino realizada no domingo (13), em Brasília. Em publicação nas redes sociais, ele informou que permanece internado na UTI do Hospital DF Star e que a recuperação exige cuidados intensivos. Ainda não há previsão de alta.

Segundo o próprio Bolsonaro, o procedimento, que durou cerca de 12 horas, foi necessário para tratar uma obstrução provocada por dobras no intestino delgado. Esta foi a sexta cirurgia ligada às complicações do atentado a faca que sofreu em 2018 e a nona internação desde então. “Meu estado de saúde é estável, mas a recuperação será gradual”, escreveu o ex-presidente na rede social X (antigo Twitter).

A cirurgia de domingo foi considerada uma das mais longas e complexas enfrentadas por Bolsonaro nos últimos anos. De acordo com os médicos, o quadro de suboclusão intestinal persistiu mesmo após medidas iniciais, o que levou à realização de uma laparotomia exploratória — procedimento no qual o abdômen é completamente aberto para identificação e tratamento do problema.

O cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o caso, classificou a operação como “extremamente complexa e delicada”, mas disse que o resultado foi “excelente”. Apesar do sucesso do procedimento, ele destacou que o organismo do paciente ainda responde com uma inflamação intensa, característica comum em cirurgias prolongadas, o que exige atenção redobrada no pós-operatório.