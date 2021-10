Mulher cai em golpe e paga quase R$ 5 mil em corrida de táxi

O caso foi registrado na delegacia. Ainda segundo a publicação, a instituição já investiga as quadrilhas que aplicam esse tipo de golpe no Rio de Janeiro.

De acordo com o G1, a vítima contou que a máquina de cartão tinha película que escondia os valores iniciais e mostrava apenas os 4 últimos. Ela só percebeu o golpe ao chegar em casa e receber um sms do banco sobre o valor debitado de R$ 4.17,50.

Uma mulher caiu no golpe da maquininha e pagou quase R$ 5 mil em uma corrida de táxi, que deveria ter custado R$ 17 reais. O caso ocorreu no Rio de Janeiro.

