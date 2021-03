MP pede que Governo seja investigado por cancelar compras de kit intubação

Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral da República, quer que o Ministério da Saúde esclareça porque cancelou a compra de medicamentos que compõe o kit de intubação usado para tratar pacientes graves da covid-19.

Segundo Furtado, o pedido foi cancelado em agosto do ano passado por Eduardo Pazuello, quando o mesmo ainda era ministro interino da pasta:

"[O TCU] decida pela adoção das medidas necessárias a apurar por que o Ministério da Saúde, negligenciando orientações técnicas do Conselho Nacional de Saúde, cancelou, em agosto de 2020, compra internacional de medicamentos do kit intubação, usado no tratamento da Covid-19, sendo que, atualmente, com o agravamento da pandemia, as reservas desses medicamentos estão no fim, obrigando médicos a recorrerem a drogas de terceira linha ou a sobrecarga de sedativos”, declara no documento enviado ao Tribunal de Contas da União.

A decisão está causando um colapso no sistema de saúde nacional no momento em que o Brasil enfrenta a segunda onda da pandemia e sofre com a falta de leitos e medicamentos para ajudar os doentes.