Reunião para 'kit intubação' foi adiada por falha em e-mails da Anvisa

Uma falha no preenchimento de e-mails da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), causou o cancelamento de uma reunião que iria acontecer no domingo (21). As informações são de Mônica Bergamo.

"Houve uma falha no momento do preenchimento dos e-mails no sistema de reuniões on-line, o que resultou no não envio da mensagem para o sr. Nelson Mussolini, diretor da Sidusfarma, que seria o responsável por convidar os fabricantes", diz parte da nota da Anvisa.

No encontro seria tratado sobre o 'kit intubação', insumos usados na internação de pacientes, que já causam preocupação em secretarias de saúde de todo Brasil após hospitais sinalizarem baixo estoque.

Gestores afirmam que a falta dos produtos pode causar mortes em massa.