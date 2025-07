Mãe dopa e tira a vida de filha de 7 anos

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na madrugada desta terça-feira (1º) em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, após confessar ter assassinado a própria filha, de 7 anos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mãe admitiu ter dopado a criança com um ansiolítico, asfixiado-a e, em seguida, desferido golpes de faca no peito e nos pulsos da menina.

A criança foi levada à Casa de Caridade Leopoldinense pelo avô com múltiplos ferimentos, mas não resistiu e faleceu. A mãe foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao mesmo hospital, após uma tentativa de tirar a própria vida. Ela permanece internada sob escolta policial.

A PM informou que o pai da criança e ex-companheiro da mulher procurou a polícia na manhã de terça-feira, após receber uma mensagem dela ameaçando tirar a vida da filha. No entanto, o crime já havia ocorrido, e uma viatura já estava a caminho da residência.

Aos militares, o pai também relatou um episódio anterior em que a mãe pediu para a menina ligar para ele e dizer que "as duas iam para o mundo de Neves", uma frase cujo significado não foi explicado.

Consta no registro policial que testemunhas informaram que a mulher publicou mensagens nas redes sociais após o assassinato, fazendo uma despedida à filha. A Polícia Militar aponta que a motivação do crime seria a não aceitação do fim do relacionamento por parte da autora.

A faca utilizada no crime, o aparelho celular da mulher, as embalagens dos medicamentos e uma carta escrita à mão foram apreendidos e encaminhados para perícia. O local do crime foi isolado para os trabalhos da perícia técnica, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).