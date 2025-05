Lula critica ataque de Israel que matou 9 irmãos em Gaza: 'covarde'

"Já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território", disse ele no comunicado.

