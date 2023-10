Líder indígena, Eliésio Marubo se filia ao partido Rede Sustentabilidade

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também enxerga a filiação de Marubo como um reforço na luta das causas indígenas. “É uma grande aquisição para a Rede ter Eliésio Marubo fortalecendo a causa indígena”, diz Marina.

O líder indígena também atua como procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e, a partir da assinatura de filiação, se coloca à disposição da sigla para colaborar na construção de políticas públicas que defendam os interesses dos povos originários.

Marubo afirmou que se identifica com as causas defendidas pelo partido e sua filiação vai ao encontro dos interesses das comunidades indígenas. “Escolhi a Rede Sustentabilidade porque é o partido que melhor atende aos interesses indígenas e está ligado às causas que defendo”, disse Eliésio.

