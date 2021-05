Laudo revela que MC Kevin quebrou ossos da face e sofreu dois impactos

O laudo pericial da morte de MC Kevin mostrou que o cantor sofreu ao menos duas pancadas violentas antes de chegar ao chão, e ainda tentou se segurar após o primeiro baque.

Os detalhes do documento, divulgados nesse domingo (23), no Fantástico, relatam que Kevin estava drogado e embriagado quando tentou escapar de um flagra da esposa saltando da varanda do apartamento do quinto andar para a sacada do apartamento ao lado.

Porém, ao dar o impulso, ele se desequilibrou e despencou da altura de 15 metros, batendo a cabeça e o rosto na quina da marquise do bar da piscina. Na pancada, ele sofreu fratura no osso do nariz, da mandíbula e do maxilar.

O MC ainda tentou se segurar na estrutura, mas não conseguiu sustentar o peso e caiu novamente. Dessa vez, o corpo saiu escorregando pelo cercado da piscina provocando outros ferimentos. Só então ele atingiu o solo. Os peritos atestaram a queda acidental, que confere com os testemunhos da modelo Bianca Rodrigues e do MC VK.

No apartamento, a polícia encontrou muitas bebidas, drogas, preservativos, toalhas usadas e roupas íntimas jogadas por todo o quarto.