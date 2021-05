Pai de MC Kevin não acredita em morte acidental: 'foi uma emboscada'

Não apenas Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, está duvidando da versão dada pelas testemunhas da morte do funkeiro, que caiu do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro no último domingo.

O pai do cantor, Agnaldo Barcos Bueno, também se recusa a acreditar que a morte do filho foi um mero acidente. "Eu não sei o que aconteceu. Para mim, foi uma emboscada. Porque o negócio está estranho, muito estranho. É muita coisa. Essa investigação vai ser longa", disse ele em áudio publicado por Luiz Bacci, do “Cidade Alerta”.

"Está na mão de Deus e da polícia. Eles tê de achar câmera, têm de achar alguma coisa. Até agora não consigo engolir essa coisa do meu filho cair lá de cima não", continuou.