Lore Improta e Léo Santana descobrem sexo de primeiro filho

A dançarina Lorena Improta e o cantor Léo Santana descobriram na noite deste sábado (22) o sexo do primeiro bebê do casal. A criança será uma menina e se chamará Liz. A novidade foi revelada em chá de revelação transmitido nas redes sociais.

De acordo com o G1, antes do chá de revelação, Léo e Lore já tinham afirmado que o nome do bebê seria Lorenzo (caso fosse um menino) ou Liz (caso fosse uma menina).

O tema do chá revelação foi "Leão ou Leoa?". O casal chegou a mudar as fotos dos perfis nas redes sociais antes, com metade do rosto deles e a outra do animal.

Léo e Lore receberam mensagens de familiares, equipes de produção e artistas como o casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca, Thaynara OG, Ferrugem e Dilsinho.