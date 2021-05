Sasha Meneghel e João Figueiredo se casam em Angra dos Reis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sasha Meneghel, 22, e João Figueiredo, 21, realizam neste sábado (22) uma cerimônia de casamento em Angra dos Reis (RJ). A cerimônia foi restrita aos pais, irmãos dos noivos e familiares próximos.

No perfil do Instagram de Sasha, a filha de Xuxa se declarou ao marido. “Me and you forever", escreveu.

João também se declarou para sua esposa. “felizes para sempre”, disse o cantor na rede social.

Nos stories, o casal agradeceu o carinho dos fãs e aproveitou para esclarecer que a cerimônia foi bem intimista. No Instagram do casal também é possível ver os bastidores da festa, como o buffet e o cenário onde a cerimônia foi realizada.

No dia 14 de maio, Sasha já havia anunciado o casamento com João. No momento, os dois oficializaram a união em um cartório em São Paulo.

Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, ela revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.

DECORAÇÃO

O irmão de Xuxa Blad Meneghel postou fotos onde é possível ver a decoração da festa. A cerimônia foi feita na beira do mar, e contou com forte presença de elementos da natureza.

João gravou um vídeo mostrando as comidas servidas na festa, e comemorando a alimentação ser vegana. Sasha é vegana como sua mãe, pelo menos, desde 2017.

Ao anoitecer, Luciano Szafir dançou com a filha em um gramado próximo a uma fogueira. Junno Andrade, que namora Xuxa, fez uma apresentação com violão para os presentes.