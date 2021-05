Veja fotos do casamento de Sasha Meneghel e João Figueiredo

Após se casarem no civil, Sasha Meneghel e João Figueiredo realizaram a cerimônia de casamento de forma reservada e muito romântica na casa de Xuxa em Angra dos Reis, com um cenário paradisíaco ao fundo.

"Me and you forever" [eu e você pra sempre], escreveu Sasha ao compartilhar a primeira imagem do momento no Instagram. "felizes para sempre", escreveu João ao postar a foto do casório.

Sasha usou um vestido sem alças, assinado por ela própria - que já concluiu sua formação em Moda nos EUA. O buffet tinha comida vegana.

Devido à pandemia, os convidados foram apenas os pais e os irmãos dos noivos. Eles inclusive publicaram vídeos nos Stories do Instagram agradecendo o carinho dos seguidores e explicando sobre a festa:

"Muito carinho, homenagens, muito obrigado por isso. A gente entende que, infelizmente, não é o momento de fazermos festa, por tudo que o Brasil e o mundo têm enfrentado, muitas mortes, covid, enfim. Então, nem a festa que a gente queria e nem a festa que vocês esperavam que a gente teria vamos conseguir fazer agora", disse o cantor gospel.

"A gente vai esperar todo mundo se vacinar e todos estarem bem para podermos reunir os nossos primos, nossos tios, amigos. Por enquanto, a gente decidiu juntar os nossos pais e os nossos irmãos aqui na nossa casa, todo mundo testado, todo mundo se cuidando, fazer algo muito pequeno para não deixar passar em branco esse momento que para a gente é muito especial. A gente queria compartilhar com vocês porque vocês fazem parte da nossa vida, e acho muito justo vocês saberem da gente o que estamos fazendo", concluiu João.

Além de Xuxa e o marido Junno Andrade e o pai de Sasha, Luciano Szafir também estava presente.

Sasha e João namoram há 1 ano e 4 meses. Eles anunciaram o noivado em novembro do ano passado, com 9 meses de namoro. “Ela disse 'sim' 07/11/20. Prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor Sasha Meneghel", escreveu o cantor. "Eu vou te dizer sim para o resto da minha vida. Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida”, comemorou ela