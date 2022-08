Inscrições para 2º semestre do Prouni 2022 começam nesta segunda-feira

As inscrições para o 2º semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni 2022) começam, nesta segunda-feira (1º), e vão até a quinta-feira (4). Para se inscrever o candidato deve acessar o site do Ministério da Educação (MEC).

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%) em faculdades particulares a estudantes de baixa renda. Para as bolsas integrais, é necessário ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para as parciais deve ser de até três salários.

Neste ano, a pré-seleção do Prouni vai considerar as duas últimas edições do Enem. Mas o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado zero na redação.

O resultado da 1ª chamada será divulgado no dia 8 de agosto; A comprovação de informações da 1ª chamada será do dia 8 ao dia 17 de agosto; A segunda segunda chamada começa a partir do dia 22 de agosto; e a comprovação de informações da 2ª chamada do dia 22 ao dia 31 de agosto;

A lista de espera estará disponível do dia 5 ao 6 de setembro; e o resultado final da lista de espera será divulgado no dia 9 de setembro.