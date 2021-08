Ex-diretor da Anvisa diz que deixou cargo para atuar na Saúde sem remuneração

À CPI, o ex-secretário-executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), José Ricardo Santana, disse que saiu do órgão por decisão pessoal e que recebeu um convite para atuar no Ministério da Saúde sem salário.

O responsável pelo convite foi o ex-diretor do Departamento de Logística, Roberto Dias. Ele explicou ainda que atendeu todos os formulários para sua nomeação, ainda em 25 de março, porém a nomeação não saiu.

Santana foi questionado sobre o salário que receberia no ministério, ele no entanto disse que não receberia nenhuma quantia. O depoente também disse não recordar do valor de seu salário quando ainda atuava na Anvisa.

Contudo, a senadora Simone Tebet expôs aos senadores que o salário seria de mais de R$ 35 mil.