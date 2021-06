Especialista em fuga: Serial killer Lázaro Barbosa já havia fugido da cadeia

O serial killer Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, que tem dado trabalho para a polícia, já tinha histórico de fuga e resistência a prisão. Em 2018, o suspeito foi o único preso que não foi recapturado de uma delegacia, onde detentos tentaram fugir por um buraco no teto da cela.

Segundo o G1, já com uma lista extensa de crimes, como homicídio qualificado, Lázaro estava em rua próxima a uma padaria no município de Águas Lindas de Goiás, quando foi reconhecido por delitos. Ele ofereceu resistência na hora da prisão, mas conseguiu ser levado para a delegacia, onde junto com outros quatro presos, fizeram um buraco na cela e saíram.

Os policias penais recapturaram quatro detentos que estavam entre os muros da cadeia. Lázaro já estava longe da unidade policial e não foi alcançado.

No dia 31 de julho do mesmo ano, ele foi visto em uma motocicleta, mas trocou tiros com a polícia logo que avistou uma viatura, e mesmo ferido, fugiu para dentro de uma chácara. Um helicóptero fez buscas pelas matas, mas ele não foi encontrado.

Foragido da Justiça, ele voltou a ser notado este ano, quando cometeu uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, em 9 de junho.

