Empresário desaparece na Suíça durante viagem de negócios: 'caímos em cilada"

Márcio aterrissou no país no dia 8 de novembro e chegou a gravar um vídeo para a esposa, mas logo depois, saiu para encontrar um grupo de pessoas da suposta empresa com quem ia assinar o contrato. Após isso, o empresário não fez mais nenhum tipo de contato.

Segundo a esposa, Ana Lúcia da Silva, o homem é empresário do ramo de produtos terapêuticos e foi ao país no dia 7 de novembro, para assinar um contrato fechado pela internet.

